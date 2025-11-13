Confirman en Uruapan que por inseguridad se cancela desfile del 20 de noviembre

Contingentes militares siguen arribando a Uruapan, como parte del Plan de Paz para Michoacán (Especial)

Inseguridad en Michoacán — Al cumplirse 13 días del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, autoridades de la localidad confirmaron que por inseguridad en la región se decidió suspender el desfile del 20 de noviembre.

La medida se adoptó en la sesión de cabildo del 12 de noviembre y se confirmó este jueves. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Uruapan destacó que “esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”.

“Asistimos a la reunión del H. Ayuntamiento de Uruapan, donde por decisión unánime se acordó cancelar el desfile cívico del 20 de noviembre, atendiendo a las condiciones de seguridad y en solidaridad con las circunstancias actuales”, subraya el comunicado.

La medida fue aceptada sin titubeos por directivos de los distintos centros escolares, desde nivel básico hasta de nivel superior.

La Crónica de Hoy 2025