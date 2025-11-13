¿Quién es Nacho Campos, el ex alcalde morenista de Uruapan que amenazó a Carlos Manzo?

Nacho Campos y Carlos Manzo (Especial)

Ignacio Campos Equihua, conocido como Nacho Campos (alcalde de Uruapan de 2021 a 2024), volvió al ojo público tras salir a la luz una disputa que mantuvo con Carlos Manzo, quien denunció amenazas de muerte antes de ser asesinado. El choque entre ambos se convirtió en uno de los episodios más tensos de la política reciente en la zona michoacana.

Nacho Campos cuenta con estudios en Economía y una maestría en Calidad Total y Competitividad. Militante de Morena con quien logró ganar las elecciones para presidente municipal de Uruapan. Comenzó su camino en la política en 2018, cuando se conviritó en diputado federal por el Distrito 9.

Durante su mandato, enfrentó acusaciones de opacidad, críticas por presunta corrupción, reclamos por el deterioro de servicios públicos y señalamientos por el manejo de la seguridad en uno de los municipios más violentos del país.

En 2024 buscó nuevamente el puesto de alcalde; sin embargo, fue derrotado por el candidato independiente Carlos Manzo.

Conflicto con Carlos Manzo

El choque entre ambos fue aumentando conforme pasaba el tiempo. Manzo se desempeñó como regidor y luego como candidato, fue uno de los críticos más visibles del mandato de Campos.

Asimismo, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y advertencias contra su hijo. Entre los señalamientos que circularon se mencionaba a Campos dentro del círculo político con el que Manzo mantenía disputas.