Fiscalía de Morelos confirma el hallazgo del cuerpo de Brenda Kelly Analco

Ficha de búsqueda de Brenda Kelly Analco

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, luego de realizar los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se concluyó que corresponde a Brenda Kelly Analco Santanero.

La víctima de 29 años habría salido de su hogar el 16 de abril alrededor de las 10 de la mañana para presentarse a una entrevista de trabajo acordada vía redes sociales en el Parque El Corazón del Niño.

Sus familiares indagaron dicha ubicación y señalan que en el sitio no encontraron ninguna actividad relacionada con entrevistas de trabajo, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, que fue formalizada tras 48 horas.

De acuerdo con información difundida sobre el caso, la oferta laboral que enganchó a Brenda Kelly estaría relacionada con actividades agrícolas como producción de berries y trabajo en invernaderos.

Fiscalía Morelos comunicó que mantiene comunicación con familiares de Brenda Kelly, a quienes expresó su respeto y solidaridad, ofreciendo acompañamiento institucional.