Sinaloa rinde homenaje a los caídos en el CXII Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz

Mazatlán

El Almirante Juan José Bernal Méndez, comandante de la Cuarta Región Naval, realizó una ceremonia en el monumento a los Niños Héroes, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, para el acto conmemorativo al CXII Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.

La secretaria general de gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, estuvo presente en el evento con el objetivo rendir homenaje a la memoria de los navales y civiles que, el 21 de abril de 1914, defendieron la soberanía ante la ocupación extranjera.

Durante el acto, el almirante Bernal Méndez hizo el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido de un toque de silencio en memoria de quienes dieron su vida por la patria.

La Crónica de Hoy 2026