DIF Tamaulipas entrega apoyos a familias de la zona conurbada

DIF Tamaulipas

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas (DIF) realizó recorridos casa por casa en polígonos de atención prioritaria de los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, acercando apoyos a quienes más lo requieren y atendiendo de manera directa sus necesidades.

Durante estas visitas, el DIF recibió solicitudes relacionadas con la movilidad y la alimentación, alcanzando la entrega de 24 aparatos funcionales y 40 apoyos alimentarios, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de personas, grupos y poblaciones de atención prioritaria.

La dependencia estatal afirmó que la atención personalizada permite escuchar de primera mano a las familias, dar respuesta oportuna a sus peticiones y generar condiciones que favorezcan su autonomía, bienestar e integración en su entorno.

La Crónica de Hoy 2026