Baja California supera meta de 100 mil acciones de vivienda: único estado con programa propio

. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante el anuncio de las más de 106 mil acciones de vivienda social en Baja California.

Baja California se consolidó como el único estado del país en contar con un Programa Estatal de Vivienda, estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que en cuatro años y medio de administración ha superado la meta de 100 mil acciones de vivienda social, beneficiando a más de 424 mil personas.

La mandataria estatal destacó que este programa busca garantizar el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica, fortaleciendo el patrimonio de las familias bajacalifornianas. “Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el INFONAVIT de Vivienda para el Bienestar”, expresó.

A la fecha se han registrado 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado. En Mexicali se contabilizan 40 mil 181 acciones; en Tijuana, 43 mil 252; en Ensenada, 11 mil 787; en San Quintín, 4 mil 672; en Playas de Rosarito, 2 mil 616; en Tecate, 2 mil 691; y en San Felipe, 858.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que el esquema se diseñó a partir de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en la entidad, lo que permitió atender de manera focalizada las necesidades de vivienda.

De manera complementaria, se han impulsado programas como Casa Fuerte, que ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares, así como las estrategias Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, que contribuyen a disminuir los costos de energía eléctrica en Mexicali y San Felipe.

Finalmente, la gobernadora subrayó que durante su administración se proyecta una inversión superior a 50 mil millones de pesos en infraestructura hídrica, obras de movilidad, vialidades dignas y bacheo en apoyo a los municipios del estado.