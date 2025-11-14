¿El renacer de Tulúm?: Autoridades regresan el acceso libre a las playas

¿El renacer de Tulum? Accesos gratuitos que devuelven a la comunidad el derecho al mar

Tras varios meses de conflictos y manifestaciones, las autoridades locales y federales dieron a conocer recientemente la apertura de nuevos accesos públicos y sin costo hacia las playas de Tulum, un hecho que representa un avance significativo en el derecho de los ciudadanos a disfrutar del litoral.

Accesos restaurados para garantizar el derecho público a las playas

El 5 de noviembre, durante un anuncio conjunto, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informaron que se habilitarán dos entradas dentro del Parque del Jaguar, además de otros accesos en la zona hotelera, entre ellos las áreas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”.

Las autoridades recalcaron que las playas son bienes públicos por mandato legal y que la recuperación de estos accesos contribuye a fortalecer un modelo turístico más inclusivo y sustentable. Para facilitar la llegada de turistas y habitantes, también se colocarán señalizaciones tipo “totem” con el mensaje: “Acceso público a la playa, completamente gratuito”.

Encuentros entre autoridades y sector turístico

En septiembre de 2025, la gobernadora Lezama sostuvo una reunión con integrantes del Grupo Mundo Maya, encargado de parques y áreas protegidas, con el fin de consolidar el libre acceso. Como resultado, se pactó la apertura del paso peatonal por Playa Mangle, así como un ingreso adicional por el Parque del Jaguar destinado a los residentes de Tulum que presenten su INE.