Inauguran la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025 en Real del Monte

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora

Por primera vez se realizó la edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en una entidad con está denominación que abrió sus puertas al público en general; la inauguración del evento estuvo encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

En esta edición, el Tianguis ofrece una amplia oferta que incluye el pabellón de Pueblos Mágicos, con representación de los 177 destinos y un espacio dedicado a la inclusión; un pabellón artesanal con la participación de 100 artesanos respaldados por las secretarías de Bienestar, Economía y Agricultura; y un pabellón gastronómico donde convergen los 32 estados del país con 45 platillos nacionales, además de propuestas culinarias de seis municipios hidalguenses.

Con el Pueblo Mágico Real del Mone como escenario de este evento, la titular de la Sectur señaló que hacer de la máxima fiesta de los Pueblos Mágicos un evento abierto al público, permite que las y los visitantes de todos los estados conozcan de primera mano la riqueza cultural que caracteriza a las 177 localidades con este nombramiento.

“Abramos nuestros pueblos, abramos nuestras almas, pero sobre todo llenémosles a nuestros turistas el corazón, porque un Pueblo Mágico llena el alma. ¡México está de moda!, vivamos este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos del 13 al 16 de noviembre” destacó.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menechaca Salazar, resaltó que la realización del Tianguis de Pueblos Mágicos refleja la fortaleza y capacidad de recuperación del pueblo de México y de Hidalgo, así como el compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico y social.

Asimismo, destacó que Real del Monte, sede de esta edición, representa la diversidad y riqueza del país al conjugar belleza escénica, historia y gastronomía con el impulso a la actividad económica.

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, hizo una invitación a aprovechar el evento para compartir la grandeza de los Pueblos Mágicos.

Nicaragua participa en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos como País Invitado de Honor, por lo que se contó con la presencia de la ministra de Turismo de Nicaragua, Mara Vanessa Stotti y del embajador de Nicaragua en México, Excmo. Juan Carlos Gutiérrez Madrigal.