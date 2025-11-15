Congreso de Sinaloa recibe el Cuarto Informe del gobernador Rocha Moya

Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno de Sinaloa, entregó a los diputados de la LXV Legislatura el documeto con el Cuarto Informe del Gobernador Rubén Rocha Moya, mismo que retrata su compromiso por gobernar con justicia social, honestidad y resultados a favor de los todos los que conforman la sociedad sinaloense.

Bonilla Valverde, señaló que inspirados en el espíritu republicano y en apego a ordenamientos jurídicos ponen a disposición de los legisladores el Cuarto Informe de Gobierno, a fin de que la asamblea legislativa proceda a realizar el análisis correspondiente y reiteró la plena disposición del Gobernador Rubén Rocha Moya, para brindar la información y explicaciones que la cámara considere necesarias.

Destacando el cumplimiento de la entrega del Cuarto Informe como una obligación legal y un principio de ética pública, la secretaria General de Gobierno precisó: “Refrendo a nombre del titular del poder Ejecutivo y del mío propio, nuestro compromiso con los principios de rendición de cuentas, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos y los asuntos públicos.

El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Rodolfo Valenzuela señaló que el documento representa el trabajo conjunto entre el poder Ejecutivo y Legislativo, y que es la oportunidad de revisar con seriedad los avances, las decisiones, los desafíos que marcaron el rumbo de nuestra entidad durante el último año.

Asimismo, subrayó que, las obras públicas que se presentan en el informe son prueba de que la inversión pública cuando se dirige con responsabilidad se convierte en bienestar para miles de familias sinaloenses, por ello cada avance, resultado y cada reto será valorado con responsabilidad, objetividad y compromiso por los miembros de las diferentes fracciones políticas que integran el Congreso para para su análisis y posteriormente precisar el contenido en las comisiones.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, subrayó que, hoy arranca el proceso de rendición de cuentas, con el desglose del informe de las actividades de la administración pública, mencionando que, a partir de la entrega formal del documento arranca también la programación, no solamente de la asistencia del Gobernador, sino la glosa del informe que se da con todos los secretarios y secretarias.

Acompañaron a la secretaria General de Gobierno en la entrega, Rodolfo Jiménez López, subsecretario de Gobierno; David Moreno Lizárraga, subsecretario de Planeación, Inversión y Financiamiento de la Secretaría de Administración y Finanzas; Juan Diego Millán, director de Evaluación y José Antonio Penné, director de Planeación.