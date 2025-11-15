Julia Olguín, nueva Secretaria General de CATEM Zacatecas

Zacatecas

La lideresa zacatecana Julia Olguín asumió la Secretaría General de la Confederación

Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Zacatecas con el compromiso de impulsar un sindicalismo moderno, participativo y humano, centrado en la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva y el acompañamiento cercano a la base trabajadora.

“Representar a las y los trabajadores no es solo ocupar un cargo; es defender con dignidad sus derechos e impulsar su desarrollo”, subrayó durante su toma de posesión.

Olguín llamó a la unidad de los distintos sectores productivos del estado para inaugurar una etapa de fortalecimiento y organización sindical orientada al bienestar de las familias trabajadoras y al desarrollo económico con justicia social. “Estamos aquí -dijo- para garantizar derechos, asegurar la seguridad social y levantar la voz de quienes durante años fueron ignorados, porque la verdadera fuerza de Zacatecas está en la clase trabajadora. Por eso alzo la voz en nombre de todas y todos”.

Agradeció la confianza del líder nacional de CATEM y diputado federal Pedro Haces Barba, y reconoció su impulso a iniciativas orientadas a garantizar salario digno, seguridad social y el pleno cumplimiento del artículo 123 constitucional, con especial atención a las y los trabajadores que dependen de las propinas en gasolineras, restaurantes y hotelería.

En el plano institucional, Olguín expresó respaldo al gobernador David Monreal y ofreció coordinación para asegurar bienestar laboral, paz y productividad en el estado, privilegiando los acuerdos y los resultados en favor de las familias.

Finalmente, refrendó su compromiso con el proyecto de transformación nacional bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de agregar que la “defensa del salario justo y de los derechos de quienes trabajan seguirá siendo motor del desarrollo. Zacatecas necesita unidad, acuerdos y resultados; la clase trabajadora será protagonista de esta etapa”.