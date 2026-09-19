Fiscalía de Morelos investigará asesinato de líder del PRI en Tetecala

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer la agresión ocurrida el viernes 18 de septiembre en el municipio de Tetecala, donde perdió la vida Zenón Juárez Hernández, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esa localidad, además de otro hombre que lo acompañaba.

A través de un comunicado emitido este sábado 19 de septiembre, la Fiscalía señaló que inició las investigaciones correspondientes para conocer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes fueron los responsables. La dependencia indicó que continuará con las diligencias necesarias hasta obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Zenón Juárez Hernández era reconocido como dirigente del PRI en Tetecala. Su muerte ocurrió durante una agresión en la que también falleció un hombre que se encontraba con él. Después de recibir el reporte, personal de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones. Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos sin vida y llevaron a cabo el procesamiento del lugar donde ocurrió la agresión. Estos trabajos tienen como objetivo recopilar indicios y elementos que puedan ayudar a las autoridades a reconstruir la forma en que sucedieron los hechos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía también realizó diligencias en el Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, como parte de los procedimientos relacionados con el caso. La institución explicó que estas acciones forman parte de las investigaciones que se llevan a cabo para establecer las circunstancias de la agresión. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Tampoco ha dado a conocer públicamente cuál habría sido el motivo de la agresión o si existe alguna línea de investigación relacionada directamente con la actividad política de Juárez Hernández.

La muerte del dirigente priista ocurrió mientras continuaban las actividades políticas en distintos municipios del estado. Sin embargo, la Fiscalía no ha establecido que el ataque esté relacionado con su participación dentro del PRI, por lo que cualquier posible móvil permanece como parte de las investigaciones. La institución señaló que el Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y los servicios periciales continuarán trabajando de manera conjunta para reunir información que permita esclarecer lo sucedido. Las autoridades deberán analizar los indicios encontrados en el lugar y otros elementos que puedan incorporarse a la carpeta de investigación.

La Fiscalía también aseguró que agotará las líneas de investigación para identificar a quienes participaron en los hechos y, en su caso, llevarlos ante las autoridades correspondientes. Por ahora, el caso permanece abierto y las investigaciones continúan bajo responsabilidad del personal especializado. La dependencia reiteró que su objetivo es esclarecer la muerte de Zenón Juárez Hernández y del hombre que lo acompañaba, así como determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión registrada en Tetecala.

Conforme avancen las diligencias, las autoridades podrían proporcionar mayor información sobre el caso, siempre que los datos puedan ser difundidos sin afectar el desarrollo de la investigación. Hasta entonces, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.