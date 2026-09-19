Investigan posible vínculo con drogas tras homicidio de líder del PRI en Tetecala

Investigación del homicidio

El homicidio de Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del PRI en Tetecala, y de su acompañante Manuel Villegas García abrió una nueva línea de investigación luego de que autoridades ministeriales localizaran indicios que apuntarían a un posible consumo o resguardo de narcóticos en el domicilio donde ocurrió el ataque.

El inmueble se encuentra sobre la calle Guerrero, en la colonia Centro de Tetecala, Morelos, y fue intervenido por elementos de corporaciones estatales y federales después de que la Policía local mantuviera bajo resguardo el lugar.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron armas, vegetal verde con características propias de la marihuana y pipas utilizadas para el consumo de cristal. Estos indicios llevaron a las corporaciones de seguridad a considerar entre las principales líneas de investigación una posible relación del inmueble con actividades de narcomenudeo o consumo de sustancias ilícitas.

Indicios en el inmueble

Las pesquisas se mantienen abiertas para determinar si los objetos encontrados en el domicilio tienen alguna relación con el doble homicidio y establecer qué ocurrió antes y durante el ataque contra el dirigente priista y su acompañante.

La investigación también contempla información aportada por habitantes de la zona, quienes señalaron que la problemática delictiva en este sector de Tetecala no sería un hecho aislado. Como antecedente, recordaron que en 2025 otra vivienda ubicada en las inmediaciones fue intervenida durante un cateo policial.

Las autoridades ministeriales mantienen distintas diligencias para establecer el móvil del crimen y determinar si existe alguna conexión entre los indicios encontrados en el inmueble y las circunstancias en las que fueron asesinados Juárez Hernández y Villegas García.

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Antecedentes del dirigente

A las investigaciones por el doble homicidio se suma un antecedente judicial relacionado con el dirigente municipal del PRI. De acuerdo con la información dada a conocer, en julio de 2026 Juárez Hernández enfrentaba una denuncia penal por el delito de violencia familiar.

La denuncia habría sido presentada por hechos en agravio de dos menores de edad que presuntamente no eran sus hijos biológicos.

Las fiscalías competentes mantienen abiertas las investigaciones tanto para esclarecer el móvil exacto del doble crimen como para determinar si los indicios localizados en el domicilio tienen alguna relación con los hechos ocurridos en Tetecala.