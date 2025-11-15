Yucatán marcha para exigir más seguridad en el país; jóvenes izan la bandera de One Piece en el monumento a la patria

Manifestante Izando la bandera en el Monumento a la Patria, Mérida (@Trafico_Puebla/x)

Un contingente marchó desde el Monumento a la Patria con dirección al Palacio de Gobierno de Yucatán, entre pancartas y banderas, jóvenes pidieron mayor seguridad, así como justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Además, recriminaron la omisión gubernamental sobre el tema de inseguridad, indicando que se debe reforzar la vigilancia y el combate a esta.

Asimismo, vestidos de blanco y con sombreros en honor al edil de Uruapan, cuatro contingentes bajo el nombre “Marcha de Generación Z México en Mérida” arribaron a la Plaza Grande donde jóvenes izaron la bandera de los Sombrero de Paja en el Monumento a la Patria.