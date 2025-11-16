Analizan citar a comparecer a políticos señalados en crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Señalan a senador morenista, Raúl Morón, de estar involucrado en la muerte de Manzo

Las Fiscalías General de la República y de Michoacán analizan citar a comparecer a políticos que fueron señalados en su momento por el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, a fin de aclarar el crimen de este ocurrido el pasado primero de noviembre.

Y es que el senador morenista Raúl Morón Orozco fue puesto, una vez más, en medio del escándalo y la polémica, ahora con relación al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Se acusó a Morón Orozco de difundir un video en redes sociales en el que se sugiere que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, estaría detrás del crimen del alcalde Manzo. De inmediato Morón Orozco se deslindó de dicha publicación.

De acuerdo con material publicado por un medio local de Michoacán, fue impulsado mediante publicidad pagada desde una cuenta que está registrada bajo el nombre “Raúl Morón”, de acuerdo con la biblioteca de anuncios de Meta.

La revelación desató una ola de críticas y conjeturas sobre una presunta operación política al interior de Morena.

Tras la viralización del contenido, el senador salió a negar cualquier participación en la difusión del video y acusó que se trata de una cuenta falsa está utilizando su nombre para dañarlo políticamente y generar división.

“Desde una cuenta falsa que suplanta mi identidad, han estado pagando contenido engañoso y que busca dividir a nuestro movimiento y calumniarme. No se dejen engañar”, publicó en sus redes sociales el senador morenista.

“Jamás pagamos o pagaremos por publicidad en contra de persona alguna, más aún si se trata del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien cuenta con nuestro apoyo”, insistió.

Este episodio se suma a la presión que enfrenta el senador, luego de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, exigiera días atrás que se investigue sin excepciones la posible participación de Raúl Morón en el asesinato de su esposo.

“Necesito saber, Uruapan necesita saber, México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos”, aseguró la viuda de Manzo.

La actual alcaldesa de Uruapan señaló que su esposo había identificado públicamente a tres actores políticos como responsables de diversas presiones y conflictos: “Leonel Godoy, Raúl Morón y el expresidente municipal Nacho Campos. Eso no es algo oculto; ustedes saben que él específicamente los señalaba”, dijo.