Refuerzan seguridad en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro con Guardián Inteligente

Programa Guardián Inteligente

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro reforzará su seguridad con el programa Guardián Inteligente, que incorpora herramientas tecnológicas y protocolos de reacción para complementar el operativo general de la feria.

El programa se basa en la colaboración entre sectores público, privado, empresarial y ciudadano, y busca elevar los estándares de vigilancia y atención en eventos de alta afluencia.

En la víspera de la inauguración del evento, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, encabezó el pase de lista de más de 400 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, así como de bomberos y personal de Protección Civil.

Aunque estos cuerpos forman parte del operativo general de la feria, el programa Guardián Inteligente colaborará de manera coordinada para fortalecer puntos estratégicos del Palenque a través de tecnologías de apoyo.

La incorporación de alta tecnología al trabajo operativo abre una ruta importante para el fortalecimiento de la seguridad.

Guardián Inteligente contempla monitoreo en tiempo real, accesos con mecanismos inteligentes, cámaras con reconocimiento facial, botones de pánico distribuidos estratégicamente y canales de coordinación directa con las autoridades para atención inmediata en caso de incidentes.

Con esta participación, Querétaro avanza en la adopción de tecnologías mexicanas y modelos innovadores que buscan brindar una experiencia más segura para familias, productores y visitantes en uno de los encuentros ganaderos más importantes del país.