Carlos Torres Piña llama a fortalecer la unidad en Michoacán

Carlos Torres Piña, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, destacó la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento, luego de reunirse con un grupo de compañeras y compañeros encabezados por Gladyz Butanda Macías. A través de sus redes sociales, Torres Piña compartió que durante el encuentro intercambiaron puntos de vista sobre el trabajo que se realiza en Michoacán y señaló que existe el interés de continuar fortaleciendo la transformación en la entidad.

“Un gusto reunirnos con compañeras y compañeros encabezados por Gladyz Butanda Macías con quienes intercambiamos puntos de vista y nos sumamos a seguir fortaleciendo la transformación en Michoacán”, escribió el coordinador. En su mensaje, también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y trabajar de manera conjunta. “Es momento de estar juntos; sin distingos la unidad es la prioridad”, expresó.

El encuentro forma parte de las primeras actividades de Torres Piña después de que Morena lo designara como coordinador de la Defensa de la Transformación en Michoacán el pasado 14 de septiembre. La decisión se tomó después del proceso interno en el que participaron diferentes aspirantes de Morena y sus aliados. Torres Piña es fiscal estatal con licencia y anteriormente se desempeñó como secretario de Gobierno de Michoacán. Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó diferentes cargos, y posteriormente se incorporó a Morena.

Después de recibir el nombramiento, el coordinador señaló que buscará dar continuidad al trabajo realizado durante la actual administración estatal y afirmó que no se debe comenzar de cero. También planteó la necesidad de incluir a diferentes sectores y talentos dentro del proyecto político. El llamado a la unidad ocurre después de un proceso interno en el que participaron varios perfiles políticos. Entre ellos estuvo la propia Gladyz Butanda Macías, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán. La funcionaria dejó ese cargo para participar en el proceso de selección interno.

Butanda Macías ha ocupado responsabilidades dentro del gobierno estatal relacionadas principalmente con infraestructura, movilidad y desarrollo urbano. Durante su gestión, participó en proyectos relacionados con movilidad segura y políticas públicas para mejorar las condiciones de las ciudades del estado. Por ello, la reunión entre ambos representa uno de los acercamientos que se han realizado después de que concluyó el proceso interno para definir la coordinación estatal.

Torres Piña ha insistido en que una de sus tareas será mantener la comunicación con los diferentes grupos que forman parte del movimiento y evitar divisiones. El objetivo planteado por el coordinador es que las distintas expresiones puedan participar en los trabajos de organización. En los últimos días también se han registrado diferentes posturas entre quienes participaron en el proceso interno. Raúl Morón Orozco, otro de los aspirantes, informó que por el momento no sostendría reuniones con Torres Piña ni con dirigentes nacionales de Morena, mientras consulta con el grupo que lo respaldó.

Ante este escenario, el mensaje de Torres Piña busca poner el tema de la unidad como uno de los puntos centrales de la nueva etapa del movimiento en Michoacán. El coordinador continuará con reuniones con integrantes de Morena y otros sectores políticos y sociales de la entidad, con la intención de conocer diferentes puntos de vista y establecer una ruta de trabajo.

Mientras tanto, el proceso de organización continuará rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la gubernatura de Michoacán. La designación de Torres Piña marca el inicio de una nueva etapa para Morena y sus aliados en el estado. Con reuniones como la sostenida con Gladyz Butanda, el coordinador busca mantener el diálogo entre los distintos grupos y promover, de acuerdo con sus propias declaraciones, un trabajo conjunto para fortalecer la transformación en Michoacán.