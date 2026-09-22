IMSS mantiene cerrada Unidad Neonatal en Durango tras fallecimiento de cinco recién nacidos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que continúan las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona Número 1, en Durango.

La doctora Adriana Torís Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS a nivel federal, informó que el Instituto lamenta profundamente las muertes y reiteró su solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas.

Este 21 de septiembre arribaron a Durango autoridades sanitarias federales de la Dirección General de Epidemiología, del SENAPRECE y de la COFEPRIS, además de personal especializado del propio IMSS. Los equipos realizan una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria integral, que contempla el análisis de expedientes médicos y la evaluación de las medidas implementadas para prevenir y controlar posibles infecciones.

Los trabajos son coordinados desde el nivel central por un equipo multidisciplinario encabezado por la doctora Alba Santos, directora de Prestaciones Médicas del Instituto. De acuerdo con el reporte, las investigaciones continúan y los resultados serán comunicados una vez que hayan sido verificados.

Mantienen cerrada la unidad neonatal

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos como parte de las medidas de contención, vigilancia y control implementadas por las autoridades. Hasta el momento, el IMSS informó que no se han identificado nuevos casos expuestos.

Las autoridades también sostuvieron una reunión con familiares de los recién nacidos afectados. El encuentro, realizado en las oficinas de la unidad, contó con la participación de tres núcleos familiares y tuvo una duración de casi dos horas.

Durante la reunión, las autoridades escucharon los planteamientos de las familias, compartieron la información disponible sobre las investigaciones y establecieron canales de comunicación directa para mantenerlas informadas sobre los avances.

Coordinación entre autoridades

Como parte de las acciones, autoridades del IMSS, encabezadas por la doctora Alba Santos, se reunieron con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y con el secretario de Salud estatal, Moisés Nájera Torres.

Asimismo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, mantiene comunicación con el gobernador estatal. Durante el encuentro se informaron las acciones implementadas y el avance de las investigaciones.

El IMSS y el Gobierno de Durango acordaron mantener una comunicación permanente y trabajar de manera coordinada para contribuir al esclarecimiento de los hechos, brindar atención a las familias y mantener informada a la sociedad.

El Instituto señaló que continuará el diálogo con cada una de las familias y que difundirá información conforme existan resultados verificados, al tiempo que se protegerá la privacidad de los menores y se respetarán los procedimientos legales.

Las autoridades indicaron que, en caso de identificarse alguna irregularidad, se actuará conforme corresponda.

El reporte corresponde a las acciones realizadas el 21 de septiembre. El IMSS informó que continuará actualizando la información conforme avance la investigación.