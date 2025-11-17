Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán: Cinco heridos

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona para su atención (Especial)

Percance aéreo — Un saldo de cinco heridos dejó la tarde de este lunes el desplome de una avioneta de la comunidad de Villa Mendoza, en el municipio de Purépero, en Michoacán, reportaron autoridades de Protección Civil

Reportes de las autoridades michoacanas refieren que de acuerdo con el aviso el piloto a la torre de control, alerto sobre la falla en el motor de la aeronave que salió de Puebla con destino a Guadalajara, en Jalisco, por lo que trató de desviar su viaje hacia Uruapan, pero al no alcanzar el objetivo la avioneta se desplomó.

Al sitio del siniestro arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para auxiliar a los heridos .

Los cinco lesionados fueron trasladadas a distintos hospitales para su atención médica, sin que hasta el momento hayan trascendido sus identidades.

