Sinaloa despliega operativo especial de seguridad para la Feria Ganadera de Culiacán

Este jueves inicia la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa, y para que esta se desarrolle de la mejor forma posible se diseñó un operativo de seguridad en el que participarán, además de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El gobernador Rubén Rocha Moya anunció este lunes las medidas de seguridad. “Ya está resuelto lo logístico y está resuelto lo de la seguridad, ya está diseñada. Para cada caso se diseña un operativo; a nosotros ya nos presentaron el operativo de seguridad para la feria”, afirmó.

Precisó que la inauguración se llevará a cabo este 20 de noviembre por la tarde y continuará abierta al público general desde este viernes y hasta el 30 de noviembre.

Como cada año, contará con atractivos como:

Exposiciones de ganado diverso

diverso Espectáculos de charrería

Juegos mecánicos

Teatro del Pueblo, donde se presentarán artistas y grupos musicales

Rocha reiteró que la logística se definió junto con los organizadores, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), y aseguró que la seguridad del evento es tarea del Estado.

También aclaró que, aunque las instalaciones de la UGRS habían sido ocupadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para albergar a grupos de militares, serán desocupadas para no entorpecer la logística necesaria. Concluida la exposición, volverán a ocupar el lugar.