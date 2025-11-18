Muchos desaparecidos en Tabasco “andaban de parranda”, asegura José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, desata la polémica (Especial)

Polémica en Tabasco — Fiel a la política morenista de tratar de minimizar la gravedad de los problemas que aquejan a los mexicanos, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desató la polémica al asegurar ante el Congreso del Estado, que la problemática de las personas desaparecidas en la entidad es que muchas de estas personas reportadas como no localizadas “andaban de parranda”.

El funcionario morenista busca de alguna forma durante su comparecencia no tocar la realidad que se vive en Tabasco con el caso de las personas desaparecidas y apuntó que según el padrón nacional, en Tabasco existen 4,807 desaparecidos, pero destacó que desde que entraron al gobierno han sido localizadas 2,771 personas, con lo que dijo, faltarían poco más de dos mil personas por encontrar.

Sin desviarse del polémico tema, José Ramiro, sin presentar alguna prueba contundente, se aventuró a asegurar que de acuerdo con la variabilidad en las cifras de estos casos, “muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la Fiscalía y ponen la denuncia y ahí se queda. Pero muchas veces estas personas se van, algunas hasta fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la Fiscalía el aviso de que ya la persona llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’.”

En su insistente discurso para tratar de minimizar la situación que involucra a las personas desaparecidas en el país y en particular en Tabasco, el hermano de AMLO señaló que en el último año se recuperaron 468 personas desaparecidas y otras 215 más, a la vez que la complejidad para atender estas denuncias debido a la ausencia de desactivación formal por parte de familiares cuando las personas regresan.

