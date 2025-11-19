Morelos refuerza seguridad en Lagunas de Zempoala

. Secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos.

El Gobierno del Estado de Morelos anunció el fortalecimiento de las acciones de seguridad en el municipio de Huitzilac y en la zona de Lagunas de Zempoala, con el objetivo de garantizar la protección de visitantes nacionales y extranjeros. La medida responde a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de Canadá respecto a la seguridad de sus connacionales en esta región.

Durante la conferencia quincenal de seguridad, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, informó que la vigilancia se reforzará en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías locales. Además, se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia para ampliar el resguardo de esta reserva ecológica, considerada uno de los principales atractivos turísticos de Morelos por su ubicación estratégica entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, presentó un balance de resultados recientes en materia de seguridad. Entre las acciones destacan 15 detenciones por delitos como extorsión, robo de vehículos, venta de drogas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Urrutia Lozano también dio a conocer la detención de tres extranjeros en Tepoztlán, quienes organizaban fiestas clandestinas bajo el nombre “K’AAY Festival”, promovidas en redes sociales y vinculadas con el presunto suministro de drogas. Junto con ellos, dos connacionales recibieron sanciones administrativas. El funcionario subrayó que este tipo de eventos han sido eliminados en municipios como Huitzilac, Jojutla y Tlaquiltenango, y que se continuará con esta labor preventiva.

En la misma línea, destacó el avance en el retiro de cámaras de videovigilancia ilegales, conocidas como “parásitas”, utilizadas por grupos delictivos. A diez meses de iniciado el operativo, se han retirado 171 dispositivos.

Finalmente, el secretario aseguró que el operativo de seguridad implementado durante el puente vacacional del Buen Fin dejó un saldo blanco y permitió que el estado registrara uno de los fines de semana comerciales más exitosos de los últimos años, tanto en términos de seguridad como de derrama económica.