Autoridades civiles y militares conmemoran en Sinaloa el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, encabezo, en representación del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya y acompañado de autoridades civiles y militares el izamiento de bandera a toda asta para conmemorar el Aniversario número 115 del inicio de la Revolución Mexicana.

Acompañando al Secretario, se encontraron la diputada, Erika Rubí Martínez Rodríguez; Felipe Alberto Valle, representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; José Ernesto Peñuelas, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán; general Humberto Ortega Ramírez, jefe de Estado Mayor de la Novena Zona Militar y el teniente coronel Romero Mireles en representación de la Guardia Nacional.

La ceremonia tuvo lugar en la explanada de Palacio de Gobierno, en donde se dio lectura a la semblanza de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, quien con su compromiso con la justicia social lideraron al país durante el movimiento revolucionario.

Durante la conmemoración, se recordó que la Revolución Mexicana, la cual inicio en 1910, representó uno de los episodios más importantes para la historia nacional, en la búsqueda de igualdad, democracia y bienestar para el pueblo mexicano.

De igual manera, se enfatizó en la relevancia de la Constitución de 1917, en donde se sentaron las bases de los derechos sociales y de la estructura institucional del México actual.