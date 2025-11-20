Impulsan en Puebla abasto histórico de medicamentos

IMSS-BIENESTAR

Con el objetivo de fortalecer el sistema IMSS-Bienestar, el gobernador Alejandro Armenta, dio a conocer que mantiene una coordinación permanente con la presidenta Claudia Sheinbaum y que su visita a Palacio Nacional, le permitió revisar los avances de la entrega y distribución de medicamentos en Puebla.

Esta estrategia ha permitido la entrega de 1.7 millones de medicamentos y se espera un incremento del 65 por ciento en el suministro estatal.

De igual manera Alejandro Armenta, enfatizó en que la consolidación del IMSS-Bienestar ayuda en el fortalecimiento del derecho a la salud, priorizando a las familias. Puebla continuará en coordinación con la Federación con el objetivo de asegurar un sistema público con medicinas disponibles para todas y todos.

El gobernador también señaló que Pueblo ha alcanzado un nivel eficiente en cuanto a la distribución de medicamentos, y precisó que como respuesta a las más recientes lluvias, se dio seguimiento a las afectaciones en escuelas y clínicas, lo que permitió restablecer la atención en los servicios.