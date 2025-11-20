Refuerza Mara Lezama acciones contra fraudes inmobiliarios y apoyo a deudores del Infonavit

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó dos acciones que se realizan para el bienestar de las personas, el evitar caer en fraudes en la compra de alguna vivienda y el programa de regularización de adeudos del Infonavit, como parte de un programa nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Informó que este gobierno humanista con corazón feminista ya trabaja para los casos de estafas no queden impunes, principalmente aquellas en que terceras personas ofrecen viviendas recuperadas, pero que en realidad están en litigio, constituyéndose en el delito de fraude.

Por otra parte, Mara Lezama invitó a las y los quintanarroenses que requieren apoyo, orientación o atención en los casos de deudas por créditos impagables en el Infonavit, que se acerquen a las oficinas del Instituto para regular su situación.

Estos dos temas fueron recurrentes en la pasada audiencia “La Voz del Pueblo”, por lo que consideró necesario fortalecer la orientación y atención de quienes se encuentren en esta situación.Mara Lezama dedicó este programa a la atención inmediata de las llamadas, reportes, mensajes que le hicieron llegar por diversos medios.

A través del programa, que se transmite a través de sus redes sociales y que se replica por diversos medios, la Gobernadora ha registrado más de 7 mil atenciones.

Previamente dio a conocer los resultados de una reunión con la PresidentaClaudia Sheinbaum, junto con otras gobernadoras y gobernadores, para revisar avances en el programa IMSS-Bienestar.

Entre los temas prioritarios en Quintana Roo están el seguimiento de obras en proceso de los hospitales generales de Chetumal y de Felipe Carrillo Puerto; obras por autorizar como el hospital comunitario de José María Morelos, el materno infantil de Cancún y el hospital de tercer nivel en la torre de especialidades del hospital general de Cancún.

Además, la gobernadora Mara Lezama gestiona la rehabilitación de quirófanos, impermeabilización de hospitales, inversión estatal para insumos, y los requerimientos de equipos prioritarios para unidades médicas.

Asimismo, señaló que también sostuvo reunión de trabajo con el secretario de Economía Marcelo Ebrard para seguir impulsando la transformación que está llegando a cada comunidad de Quintana Roo.

“Abordamos los Polos del Bienestar, nuevas opciones de movilidad que acerquen oportunidades a todas y todos, y el fortalecimiento de las cadenas de valor para impulsar nuestra economía local” explicó la Gobernadora.

Añadió que también se avanzó en estrategias para aprovechar las ventajas competitivas de la entidad, promover centros de innovación tecnológica y construir una planeación estratégica que ponga a la gente en el centro de las decisiones.

Mara Lezama cerró el programa con avisos de los diversos programas sociales que este gobierno diferente impulsa a través de las dependencias del Ejecutivo para el bienestar de niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de la familia en general.

