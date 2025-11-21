En Oaxaca detienen a tres implicados en desaparición de menor en Juchitán

. .

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de tres personas vinculadas con la desaparición y fallecimiento de N.D.S.G., menor de 4 años de edad, reportada como no localizada el pasado 10 de noviembre de 2025 en Juchitán de Zaragoza.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales: R.E.B.N., originaria del Estado de México, así como M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias de Chiapas.

Operativo coordinado

El despliegue fue encabezado por la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal. Las acciones conjuntas permitieron la ubicación y aseguramiento de las tres personas.

Contexto de los hechos

Las primeras indagatorias señalan que los detenidos participaron en la desaparición de la niña y se investiga su nivel de involucramiento en los hechos registrados la tarde del 10 de noviembre en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia de Guiguyita, donde perdieron la vida tres personas, entre ellas la madre de la menor.

La niña fue localizada sin vida en un domicilio particular de la Colonia La Planta de Juchitán, donde se realizó la intervención inmediata que derivó en las detenciones.

Investigación en curso

Tras la denuncia inicial, la Fiscalía recabó entrevistas con familiares, quienes informaron que la menor había salido de su domicilio en compañía de su madre, perdiéndose comunicación con ambas horas después.

Los actos de investigación permitieron obtener datos de prueba que llevaron a las detenciones y a la hipótesis preliminar de que el crimen podría estar vinculado con una célula delictiva con presencia en la región del Istmo.

Procuración de justicia

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica. La FGEO aseguró que continúa una investigación integral, multidisciplinaria y con perspectiva de género e infancia, reafirmando su compromiso de actuar con máxima diligencia y emplear todos los recursos institucionales para garantizar justicia a las víctimas directas e indirectas.