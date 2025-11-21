Rocha Moya garantiza proteger del invierno a las familias de la zona serrana de Choix

Esta medida se integra al plan emergente instaurado para brindar protección a la población ante la baja de temperaturas derivada del frente frío número 15.

Con el apoyo del gobierno estatal, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), a cargo de Omar López Campos, se realizó una jornada en la que se hizo entrega de varios recursos en aras de paliar los efectos del invierno para familias de diversas comunidades de la sierra del municipio de Choix.

Esta medida se integra al plan emergente instaurado para brindar protección a la población ante la baja de temperaturas derivada del frente frío número 15, acorde al pronóstico de Protección Civil.

Mediante un esfuerzo conjunto con la directora de Atención Social, Elga Josefina Pérez Félix, se distribuyeron chamarras y cobijas, materiales que fueron recibidos con gratitud por los pobladores, quienes hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno del Estado tenga la cercanía y la atención para con las comunidades.

A lo largo de esta jornada, se brindó apoyo a 685 familias de las siguientes localidades:

• El Babú

• Guadalupe

• Mesa de los Torres

• Sauz de Baymena

• La Estancia de Baymena

• El Zapote de Baymena

• Baymena

En suma, se proporcionaron 792 chamarras y 792 cobijas, material destinado a auxiliar a las familias más vulnerables ante la temporada invernal.

El titular de SEBIDES comunicó que de cara a esta problemática, se mantendrá dándole seguimiento de cerca a las comunidades:“Sabemos que el frío pega más fuerte en la sierra, por eso andamos aquí, cerca de ustedes, llevando abrigo y apoyo. No están solos; el Gobierno del Estado va estar acompañándolos en estos días difíciles, por ejemplo hoy nuestra brigada de bienestar salió a Choix, se fue más o menos a las seis de la mañana a atender a siete localidades, al bambú, Guadalupe, Mesa de los Torres, a Sauz de Baymena, la Estancia de Baymena Zapote de Baymena, a Baymena, llevan chamarras llevan cobijas y pues la atención es atender en este día alrededor de quinientas familias”, apuntó el secretario.