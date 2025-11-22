Coahuila refuerza la coordinación institucional para el operativo “Bienvenidos Paisanos 2025”

Con el propósito de garantizar un retorno seguro y ordenado para los connacionales que ingresan al país durante la temporada invernal, el Gobierno de Coahuila llevó a cabo una reunión interinstitucional para fortalecer la estrategia del operativo “Bienvenidos Paisanos 2025”. El encuentro fue encabezado por la Secretaría de Gobierno por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y tuvo lugar en las instalaciones de la 47ª Zona Militar.﻿

Durante la sesión, el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, presentó a las instituciones participantes los objetivos y líneas estratégicas del operativo. Explicó que esta coordinación es fundamental para ofrecer atención eficiente e información clara a todos los paisanos que regresan al país para reunirse con sus familias durante las festividades decembrinas. Destacó que uno de los enfoques principales es asegurar un tránsito seguro en los cruces fronterizos y carreteras del estado, donde se espera un incremento en el flujo vehicular.﻿

En la reunión participaron representantes de diversas instituciones clave. Entre ellos estuvieron los consulados de México en Eagle Pass y Del Río, que mantienen comunicación constante con las autoridades coahuilenses para apoyar a las y los connacionales desde su salida de Estados Unidos. También asistieron autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.﻿

Además, acudieron autoridades municipales para reforzar la cooperación local. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, y el alcalde de Allende, Ricardo Treviño Guevara, participaron junto con representantes de los municipios de Acuña y Nava. Su presencia fue destacada debido a que estas zonas fronterizas reciben a miles de visitantes durante la temporada decembrina, por lo que requieren mayor vigilancia, orientación y apoyo.﻿

Las instituciones acordaron redoblar esfuerzos para que el operativo “Bienvenidos Paisanos 2025” cuente con personal suficiente, módulos informativos y presencia de seguridad en los puntos más transitados. También se trabajará en mejorar los procesos de atención para evitar retrasos y ofrecer un trato digno y respetuoso a todas las personas en tránsito. El secretario Pimentel González señaló que la coordinación entre federación, estado y municipios será clave para ofrecer una experiencia segura y organizada.﻿

El operativo contempla diversas acciones, entre ellas supervisiones permanentes en carreteras, apoyo a usuarios en situaciones de emergencia, orientación sobre trámites aduanales, información sobre medidas de seguridad, así como acompañamiento a quienes se dirigen hacia el interior del estado o continúan su viaje hacia otras entidades. Asimismo, se prevé ampliar la difusión de recomendaciones para que los connacionales conozcan sus derechos, obligaciones y rutas seguras.

Las corporaciones de seguridad reforzarán su presencia en los cruces fronterizos y puntos carreteros estratégicos como parte de esta estrategia integral. Las autoridades señalaron que se mantendrá comunicación constante entre todas las dependencias involucradas para responder con rapidez a cualquier situación que pueda presentarse durante el retorno masivo de visitantes.

El Gobierno de Coahuila reiteró que la temporada decembrina representa uno de los periodos de mayor movilidad del año, por lo que este operativo es fundamental para brindar atención cálida y eficiente a las personas en tránsito. Subrayó que los paisanos que regresan a México son parte importante del tejido social del estado y que merecen un trato respetuoso y seguro.﻿

Finalmente, el Gobierno Estatal reafirmó su compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los visitantes. Con la coordinación fortalecida y el trabajo conjunto de las diversas instituciones, Coahuila aseguró estar preparado para recibir a los paisanos con orden, cercanía y hospitalidad durante el operativo “Bienvenidos Paisanos 2025”.