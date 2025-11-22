Gobernador de Sinaloa invita a maestras y maestros a continuar con su preparación haciendo uso de la herramientas que ofrece el gobierno

Rubén Rocha Moya hizo un exhorto a las maestras y maestros a continuar capacitándose para mejorar la calidad de la educación de Sinaloa

En el Teatro Lince, de la Universidad Autónoma de Occidente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhortó a maestras y maestros a continuar capacitándose para mejorar la calidad de la educación de Sinaloa, aprovechando los programas que se han implementado en su administración, como el denominado Práctica Educativa 2025, dirigido a personal docente del nivel básico y medio superior, y el Diplomado en Matemáticas y Ciencias.

El mandatario hizo entrega de constancias y un estímulo económico de 10 mil pesos, a 276 maestras y maestros que culminaron su curso de capacitación en Práctica Educativa 2025, que representó una inversión de 2 millones 760 mil pesos de recursos del Gobierno del Estado.

Rocha Moya informó que buscará que este programa de capacitación, denominado Práctica Educativa, pueda quedar instituido mediante un decreto, para que continúe en las próximas administraciones estatales, en beneficio del magisterio, que actualmente cuenta con esta herramienta adicional de formación, y que además les representa un bono económico.

“Yo los invito, las invito, y mi plática es justamente para motivarles, para que no dejen de formarse, la formación les va a dar más oportunidades. Las felicito, los felicito, son mis compas, somos compañeros, somos maestros y esa idiosincrasia no nos cambia, primero que otra cosa nosotros somos maestros”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó el interés del gobernador Rubén Rocha Moya por aportarle a la formación y capacitación del magisterio, como parte de un proceso de mejora continua en la educación, acorde al nuevo modelo educativo en México.

El gobernador estuvo acompañado también por ambos dirigentes del SNTE en Sinaloa, Ricardo Madrid Uriarte, de la Sección 53; y Genaro Torrecillas López, de la Sección 27, el gobernador Rocha entregó a cada uno de los maestros su reconocimiento, al tiempo que les exhortó a seguirse capacitando, aprovechando las herramientas que pone a su alcance su gobierno, como son estos dos programas de formación.