SEDIF entrega a familias de microrregiones poblanas

SEDIF entrega a familias de microrregiones poblanas

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias poblanas que enfrentan carencias, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realizó una jornada de entrega de apoyos en diversas microrregiones del estado. La presidenta del patronato, Ceci Arellano, encabezó esta actividad y destacó la importancia de trabajar con sensibilidad y empatía para ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan.﻿

Durante el evento, Arellano agradeció la participación de habitantes de municipios como Atlixco, Izúcar, Chiautla, Acatlán y Tepexi, quienes se reunieron para recibir diversos insumos y beneficios. La presidenta señaló que el compromiso del Gobierno Estatal y del SEDIF es mantener las puertas abiertas para escuchar las necesidades de la población y actuar de manera cercana para mejorar sus condiciones de vida.﻿

El director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, explicó que los apoyos entregados buscan fortalecer áreas esenciales como la alimentación, la salud, la inclusión y el bienestar comunitario. Entre los insumos otorgados se encuentran mil 200 despensas destinadas a 400 personas de los programas de Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días y de Atención a Grupos Vulnerables. La inversión para estas despensas fue de más de 539 mil pesos.﻿

Además, Valdez Zayas informó que, gracias al Fondo de Aportaciones Múltiples, 166 escuelas fueron beneficiadas como parte del proceso de transición de desayunos fríos a calientes, con una inversión que supera los 5 millones 400 mil pesos. También se entregaron raciones destinadas a 31 desayunadores calientes, con un monto de 780 mil pesos, y a 36 planteles que operan en modalidad fría, con una inversión de 519 mil pesos.﻿

Otra parte importante de los apoyos se destinó a infraestructura comunitaria. Mediante el programa de Salud y Bienestar Comunitario, municipios de las microrregiones recibieron áreas recreativas infantiles, aparatos de ejercicio al aire libre, sistemas para captar agua de lluvia, así como huertos escolares y comunitarios. Para estos trabajos se invirtieron 3 millones de pesos.﻿

En el ámbito de inclusión, el SEDIF entregó 780 aparatos ortopédicos a personas que los necesitaban, con una inversión superior a los 3 millones 200 mil pesos. Además, 42 cuidadoras y cuidadores de pacientes oncológicos recibieron cheques de 5 mil pesos como un reconocimiento a su labor diaria.﻿

Por otra parte, el Programa de Obra Comunitaria permitió equipar 111 desayunadores, seis Unidades Básicas de Rehabilitación, 14 Estancias de Día y 16 Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), con una inversión cercana a los 11 millones de pesos. También se destinaron recursos adicionales para fortalecer la infraestructura de la UBR de Chiautla de Tapia, la de Ixcamilpa de Guerrero y el Centro de Rehabilitación Integral de Izúcar de Matamoros.﻿

Finalmente, se informó que también fueron equipadas 13 Estancias de Día en cada microrregión, con una inversión de más de 3 millones 600 mil pesos, y que se asignó un millón de pesos para mejorar los talleres de los CECADE en Atlixco, Izúcar y Tepexi.﻿

En total, el SEDIF entregó más de 2 mil 400 apoyos, alcanzando una inversión superior a los 32 millones de pesos. Estas acciones reflejan el compromiso institucional de seguir trabajando por el bienestar de las familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.﻿