Concluye Serial “Jalisco Corre 2025” con carrera por el 201 Aniversario del Poder Judicial

El Serial “Jalisco Corre 2025” cerró su temporada con la carrera conmemorativa por el 201 Aniversario del Poder Judicial de Jalisco, realizada en el centro de Guadalajara con la participación de mil 500 corredoras y corredores.

Organizado por el Gobierno del Estado, a través de CODE Jalisco, en coordinación con el Gobierno de Guadalajara y con aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C., el evento reforzó valores como disciplina, justicia y bienestar integral.

En el ámbito deportivo, María Cisneros y Víctor Rizo se coronaron en las ramas femenil y varonil, respectivamente. Todas y todos los participantes recibieron medalla conmemorativa y se entregaron reconocimientos a los tres primeros lugares de cada categoría.

La Directora de Cultura Física de CODE Jalisco, María José Medina, destacó que el Serial alcanzó ocho etapas en distintos municipios y sumó nuevas categorías, con la participación de casi 15 mil jaliscienses durante el año.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, subrayó que la celebración deportiva muestra el lado humano y cercano del Poder Judicial.

Con esta última etapa, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de promover el deporte y la convivencia, consolidando al Serial como un referente estatal rumbo a su expansión en 2026.