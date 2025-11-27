Tamaulipas consolida su producción de ostión

Personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, como parte de las acciones de supervisión y acompañamiento técnico, tuvo una reunión en el municipio de San Fernando, con pescadores pertenecientes a las comunidades de Carbonera Norte, Carbonera Sur y Punta de Piedra. Esto con el propósito de dar seguimiento al estado operativo y al avance de las granjas ostrícolas.

Durante el recorrido, se visitó a las organizaciones PEFRALEGO, Moluscos Carboneras y Ribereña Laguna Madre Matamoros, en las cuales se desarrolla el cultivo de ostión con sistemas de canastas australianas y costales flotantes. Asimismo se realizó una evaluación detallada del crecimiento y desarrollo de los organismos.

El subsecretario Jorge de Jesús Montagner Mendoza, señaló que la participación de las y los productores ayudó a entender el adecuado crecimiento de los ostiones y la correcta fijación de semilla en los colectores, lo que simboliza un avance significativo en el proceso del producto.

La secretaría reafirma con estas acciones, su compromiso con el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola. Impulsando por igual a que los productores puedan mantener y mejorar sus actividades dentro de las unidades de producción. Lo que garantiza una mayor calidad en el producto final y la contribución a que la región cuente con un desarrollo sostenible.