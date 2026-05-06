Bloquean Paseo de la Reforma para exigir justicia por desaparecidos en Guerrero

Integrantes de organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas realizaron un bloqueo en Paseo de la Reforma y otras vialidades de la Ciudad de México para exigir avances en las investigaciones de casos de desaparición ocurridos en Guerrero.

La protesta provocó afectaciones viales en distintos puntos de la capital del país, principalmente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como en cruces importantes de Reforma y Bucareli.

Colectivos y estudiantes normalistas reclamaron atención inmediata de las autoridades federales y denunciaron la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los manifestantes participaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, quienes realizaron cierres parciales sobre Paseo de la Reforma e Insurgentes para exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Los inconformes lanzaron consignas relacionadas con el caso Ayotzinapa y demandaron mayores acciones para esclarecer desapariciones y castigar a los responsables.

Además, integrantes de organizaciones agrupadas en la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) señalaron que la desaparición de personas sigue siendo una emergencia nacional y acusaron que existen deficiencias en las labores de búsqueda y atención a víctimas.

Durante las movilizaciones, los manifestantes solicitaron mesas de diálogo con autoridades federales para revisar temas relacionados con desaparecidos, desplazamiento forzado y presos políticos.

Las protestas ocasionaron complicaciones en la circulación vehicular en la zona centro de la Ciudad de México, por lo que autoridades capitalinas recomendaron utilizar vías alternas como Circuito Interior, Eje Central, Avenida Chapultepec y Doctor Río de la Loza.

La Secretaría de Gobernación informó que mantiene disposición al diálogo con las organizaciones sociales y señaló que se buscarán mecanismos para atender sus demandas.

En los últimos meses, colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos han intensificado protestas y movilizaciones en distintas partes del país para exigir justicia y mayor atención a la crisis de desapariciones en México.