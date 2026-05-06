Rocío Nahle presenta plan financiero para apoyar a municipios del sur de Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó un esquema de financiamiento dirigido a alcaldes del sur del estado con el objetivo de ayudar a los municipios a reducir deudas derivadas de la bursatilización de la tenencia vehicular y generar más obra pública.

La reunión se realizó en Coatzacoalcos y contó con la participación de presidentes municipales de la región sur, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el encuentro, la mandataria explicó que el Gobierno de Veracruz busca asumir el esquema financiero para que los municipios únicamente paguen el capital de la deuda hasta el año 2030, evitando intereses elevados que han complicado las finanzas municipales durante años.

Nahle García señaló que la bursatilización implementada en 2009 dejó a diversos municipios con una deuda considerable que actualmente supera los 3 mil millones de pesos entre capital e intereses.

La gobernadora afirmó que su administración trabaja en un proceso de saneamiento financiero tanto para el estado como para los ayuntamientos, con la intención de fortalecer el desarrollo regional y permitir mayores inversiones en infraestructura y servicios públicos.

“Nosotros estamos desendeudando al Estado, pero también dijimos vamos a ayudar a los municipios”, expresó la mandataria al explicar que se diseñó un esquema junto con la SHCP para ofrecer mejores condiciones financieras a los gobiernos locales.

Asimismo, indicó que este programa no representa una reestructuración tradicional de deuda, sino una estrategia para aliviar la carga financiera que enfrentan los municipios afectados por acuerdos bancarios firmados en administraciones pasadas.

La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que muchos ayuntamientos quedaron prácticamente “endeudados a la quiebra” por estos mecanismos financieros, por lo que consideró necesario implementar medidas distintas para fortalecer sus finanzas.

Nahle informó que ya se realizaron reuniones con alcaldes de las zonas centro y sur de Veracruz y adelantó que próximamente el programa será presentado también a municipios de la región norte del estado.

El Gobierno de Veracruz aseguró que este plan busca mejorar la capacidad financiera de los ayuntamientos y facilitar la realización de proyectos de infraestructura, servicios básicos y desarrollo social en beneficio de la población veracruzana.