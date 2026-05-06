Desmantelan bodega ligada al crimen organizado en Huanusco, Zacatecas

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron y desmantelaron una bodega presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado en el municipio de Huanusco, Zacatecas, donde fueron decomisadas armas, explosivos, droga y vehículos.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo se realizó alrededor del mediodía del martes como resultado de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia en la región.

Durante la intervención, las fuerzas federales localizaron tres armas semiautomáticas, 27 cargadores y 390 cartuchos útiles, además de diversas dosis de droga y equipo táctico.

Entre lo asegurado también se encontraron siete placas balísticas, un casco táctico, dinero en efectivo y varios artefactos explosivos, entre ellos nueve cuadros explosivos y dos tubos cilíndricos con material explosivo.

Las autoridades informaron que además fueron decomisados cinco vehículos presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos que operan en la zona sur de Zacatecas.

Todo el material asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el origen de los objetos decomisados.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas durante el operativo, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del inmueble y sus posibles vínculos con organizaciones criminales.

Huanusco es uno de los municipios ubicados en la región sur de Zacatecas, una zona que en los últimos años ha registrado hechos relacionados con disputas entre grupos delictivos por el control territorial.

Las autoridades federales y estatales han reforzado los operativos de seguridad en distintos municipios zacatecanos mediante patrullajes, cateos y acciones coordinadas entre el Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales.

El aseguramiento ocurre en medio de una estrategia de combate al crimen organizado que busca reducir la violencia y frenar actividades ilícitas en la entidad, considerada una de las más afectadas por la presencia de grupos criminales en los últimos años.