Chetumal se afianza como capital de Quintana Roo y avanza en transformación con obras y desarrollo estratégico

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — Durante la Décimo Cuarta Sesión Solemne de Cabildo por el 128 aniversario de la fundación de Payo Obispo hoy ciudad Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la historia de esta capital no se detiene, porque sigue creciendo hacia una capital fuerte, digna y con oportunidades para todas y todos.

La sesión que se desarrolló en el Teatro al Aire Libre en la Alameda “Lázaro Cárdenas del Río”, estuvo presidida por el Cabildo encabezado por la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, y representantes de los tres poderes, la gobernadora Mara Lezama, por el Poder Ejecutivo; el magistrado Heyden Cebada Rivas, por el Poder Judicial; y el diputado Saulo Aguilar Bernés, por el Poder Legislativo.

En el discurso oficial, la presidenta Yensunni Martínez reconoció a todas y todos quienes han hecho posible el crecimiento de Payo Obispo, hoy ciudad Chetumal, desde que Othón P. Blanco ancló el pontón en la bahía hasta los tiempos actuales.

Sin embargo, afirmó que Othón P. Blanco no es solo Chetumal, son también las 83 comunidades que conforman el municipio, con su propia identidad, historia y orgullo, de hombres y mujeres que todos los días se levantan para impulsar la identidad municipal. “Othón P. Blanco plantó una estaca en el manglar y dijo: “aquí será”. Ciento veintiocho años después nosotros seguimos plantando estacas y esta ciudad, como siempre lo ha hecho, seguirá floreciendo sobre ellas porque Chetumal no retrocede, Chetumal se transforma”, afirmó.

En su intervención, la gobernadora Mara Lezama destacó que desde su fundación Chetumal ha aprendido a levantarse una y otra vez, ha sabido transformar la adversidad en carácter, la distancia en identidad y la historia en rumbo.

“Hoy, esa misma ciudad avanza con paso firme hacia una nueva etapa de desarrollo. La transformación se percibe, se vive y se construye todos los días”, dijo al hacer un recuento de los avances logrados en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista.

Entre los avances, citó que muy pronto se tendrá una estación de carga del Tren Maya; se trabaja en la gestión para tener la aduana en el aeropuerto internacional; se tendrá un hospital general con tecnología de punta, y el edificio anterior se convertirá en la Universidad Rosario Castellanos para que más jóvenes puedan estudiar medicina.

Se trabaja en el Barrio Mágico para mostrar al mundo la riqueza cultural de Othón P. Blanco; se consolidará la pista de tartán que será la más avanzada en la península. Mara Lezama repasó todos los rubros atendidos.

“No son acciones aisladas, es parte de una visión, de una forma diferente de gobernar, con justicia social, sentido humano. Chetumal será siempre la capital de Quintana Roo”, dijo al exhortar a todas y todos a seguir construyendo juntos una historia que no se detiene.

Previamente, la señora Felipa Yolanda Alonso de Angulo, fundadora de Payo Obispo, hizo votos porque las nuevas generaciones logren despertar conciencia en sus hijos, propios y avecindados, para tener siempre presente la obligación moral de honrar y respetar el lugar que guarda los huesos de los antepasados.

Al finalizar la sesión, se procedió al corte del listón inaugural de la rehabilitación de la Alameda “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” y se cortó el pastel de aniversario.

La Crónica de Hoy 2026