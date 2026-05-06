 José Roberto Quiñonez Coronado toma protesta como nuevo vicefiscal encargado de Sinaloa tras salida de Dámaso Castro

José Roberto Quiñonez Coronado toma protesta como nuevo vicefiscal encargado de Sinaloa

Tras la salida de Dámaso Castro Zaavedra de la vicefiscalia de Sinaloa por acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vinculos con el Cártel de Sinaloa, José Roberto Quiñonez Coronado tomó protesta como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En un comunicado se dio a conocer que este miércoles también fue designada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como Encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la fiscalía.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, cita el comunicado.

Ante la pregunta de reporteros sobre la inocencia de Dámaso Castro, la fiscal Claudia Zulema se limitó a responder:

“Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelva”, afirmó.

Entre las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos también se involucra a Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios quienes anunciaron sus salidas del cargo público que ocupaban.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador con licencia Rocha Moya aún se encuentra en Sinaloa y está bajo resguardo de la Guardia Nacional.