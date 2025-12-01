Avanza en Puebla la construcción del Centro de Bienestar Animal

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla llevó a cabo un recorrido en el Parque Bicentenario en San Francisco Totimehuacan, con el objetivo de verificar los avances de la construcción del Centro de Bienestar Animal y Protección de Seres Sintientes. La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la atención a los animales domesticados y fortalecer el vínculo en comunidad del cuidado ambiental.

Armenta informó que el progreso que se registra es del 15 por ciento y que la ampliación formará parte del rescate integral del lago de Valsequillo.

Dentro de un terreno de siete hectáreas, el Centro de Bienestar Animal abarcará 4.9, lo que lo convertirá en uno de los más grandes en México y Latinoamérica.

El parque lleva abandonado ya muchos años y el gobierno estatal lo recuperará por medio de acciones favorables para la seguridad, la convivencia familiar y la preservación del ecosistema.

El lugar tendrá una capacidad para 500 mil animales, entre los que se incluirán perros, gatos, caballos, burros, vacas y gallinas.

De igual manera tendrá una clínica, áreas de esparcimiento, morgue de anímales, módulos de cuarentena, corrales, caballerizas zonas de zonas de resguardo y convivencia para catapultar la rehabilitación de cada especie.

El proyecto va de la mando con la creación de Fertipue, una empresa estatal-privada que transformará el lirio del lago en materiales útiles como compostas y adoquines destinados a mejorar calles y los espacios públicos de la región.

Por su parte Michele Islas, directora del Instituto de Bienestar Animal, señaló que el complejo será una oportunidad para ofrecer a animales domésticos una atención especializada a partir de la correcta infraestructura y protocolos de protección. Asimismo afirmó que el convertir el espacio en un modelo nacional para la defensa de los derechos de los seres sintientes, es el objetivo final. Y se logrará gracias a áreas diseñadas para promover adopciones responsables y experiencias de convivencia.

El proyecto tiene considerado la creación de la primera Procuraduría para la Defensa de los Seres Sintientes y la inauguración de un nuevo boulevard que mejorará el acceso al parque y fortalecerá el corredor ecológico entre Flor del Bosque y el Parque Bicentenario.

Entre las promesas del gobierno se encuentra que ningun árbol será derribado y que los claros existentes serán de utilidad para los laboratorios, explanadas de secado y producción de adoquines fabricados con lirio del lago. Permitiendo de esta manera que se transforme en un problema ambiental en infraestructura útil para las juntas auxiliares de la región.

Para finales del año presente se prevé alcanzar un 30 por ciento de avance de la obra exterior y concluir en obra gris los edificios administrativo, clínica, de gatos y de cuarentena.

El rescate del bosque, el saneamiento del lago y la construcción de este complejo forman parte de un proyecto de bioética social que fortalecerá el bienestar animal y ambiental en beneficio de toda la población.