Destacan mezcaleros poblanos en el Concurso Nacional México Selection 2025

Este martes el gobernador poblano, Alejandro Armenta, entregó reconocimeintos a los 35 mezcaleros que triunfaron en el Concurso Nacional México Selection 2025, donde subrayó que los porductores son un orgullo para los poblanos ya que son “mezcaleros de alto rendimiento”, pues son producto del amor al agave.

El mandatario, destacó que de 61 participantes premiados en el certamen, más de la mitad fueron poblanos, por lo que señaló que son ejemplos que inspiran, porque cuando se ama lo que se hace, se da todo y se produce con inspiración inagotable.

Puebla logró un récord histórico, resultado que confirma la excelencia y el reconocimiento del mezcal y destilados elaborados en la entidad. Este logro posiciona a la producción poblana como una de las más destacadas a nivel nacional por su calidad y autenticidad.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que estos galardones confirman que los destilados poblanos no sólo compiten, sino destacan entre los mejores del mundo. Las preseas logradas reconocen la técnica, tradición, manejo sustentable del agave y el trabajo de las comunidades productoras de la Mixteca, zona centro y el Valle de Tehuacán.

La productora Anahí González, originaria del municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, fue reconocida con una medalla de oro y otra de gran oro por la calidad de su mezcal, reafirmó así su compromiso con la excelencia en esta bebida tradicional. Proveniente de una familia con cinco generaciones dedicadas a la elaboración de mezcal, destacó con orgullo ser la primera mujer productora de su linaje. “El objetivo es seguir haciendo mezcal con notas que traigan premios a Puebla”, expresó. Subrayó la importancia de que se reconozca que en la entidad se produce mezcal de alta calidad, y recordó que, hasta la fecha, su producción ha obtenido un total de nueve medallas a lo largo de los años.

Con la marca de mezcal “Huexolotl”, el productor Benjamín Mirón fue ganador de la otra medalla Gran Oro, lo que aseguró demuestra que Puebla es tierra de campeones y campeonas, resaltó que entre muchas propuestas, su producto fue galardonado. Reconoció y agradeció el impulso que realiza el gobernador para que brillen no solo en México, sino en todo el mundo. “El mezcal poblano está en pie y brilla. Está presea no solo es mía es de Puebla de nuestras comunidades”, afirmó.