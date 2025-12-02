Inauguran en Sinaloa el cuarto Centros de Justicia para Mujeres

Sinaloa, único estado del noroeste del país con cuatro Centros de Justicia para Mujeres, destaca Gobernador Rocha

En Guasave, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo presente para inaugurar el Centro Regional de Justicia para las Mujeres del municipio, parte de las acciones que buscan crear espacios dignos y seguros donde a las mujeres se les permite construir proyectos de vida libres de la violencia para ellas y sus hijos.

Acompañado de la secretaria General de Gobierno Yeraldine Bonilla, la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete y la alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya, Rocha Moya, destacó su compromiso y el de la presidenta Claudia Sheinbaum por cubrir una agenda que respete los derechos de las mujeres.

“Las instituciones que estamos creando son justamente para crear que las mujeres no sean sometidas ni psicológicamente, mucho menos físicamente, no podemos permitirlo, y lo vamos a hacer generando los espacios que nos permitan atender a la mujer, orientarla, protegerla”, sostuvo el Gobernador Rocha.

Asimismo, subrayó, que Sinaloa, es el único estado en el noroeste del país que cuenta con cuatro Centros de Justicia, en los municipios de Ahome, Mazatlán, Culiacán y ahora Guasave, que protegen y promueven la autonomía y el empoderamiento de las mujeres a través de los diferentes servicios que ofrece.

El Centro Regional de Justicia para las Mujeres Guasave, cuenta con un equipo de 10 profesionistas, así como, personal comisionado de Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Seguridad Pública Municipal; además servicios especializados e interinstitucionales, que facilitan el acceso a la justicia y brindan atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Los servicios gratuitos que ofrece son: atención psicológica, asesoría y representación jurídica, trabajo social, atención médica, área de empoderamiento (capacitaciones, becas, proyectos productivos y vinculación laboral), servicios del Ministerio Público y de Defensoría Pública, lo que permite fortalecer la coordinación para dar una respuesta oportuna, integral y sensible a las mujeres que buscan apoyo, área de ludoteca, oficinas profesionales y en una segunda etapa albergue transitorio.

Cabe precisar que, Sinaloa gestionó ante la Federación una inversión de 21.5 MDP, durante el Ejercicio Fiscal 2024, destinada a su infraestructura. Mientras, para el Ejercicio Fiscal 2025, se obtuvo un recurso adicional de $1,223,950.48, orientado a la operación del nuevo CRJM. En total durante la administración del Gobernador Rubén Rocha se han invertido en Centros de Justicia para Mujeres más de 65 MDP y 12.4 MDP para las Unidades Locales de Atención en los 20 municipios, lo que reafirma su compromiso con las mujeres sinaloenses.