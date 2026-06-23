Capacitan a más de mil 800 personas del sector gasolinero en Tamaulipas

Más de mil 800 personas participaron en un programa de capacitación impulsado por la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) de Tamaulipas y la empresa Eservices, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y promover el cumplimiento de las regulaciones dentro del sector gasolinero. La iniciativa concluyó con éxito tras la realización de una serie de diez webinars desarrollados entre abril y junio de 2026.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas actividades fueron gratuitas y estuvieron dirigidas a empresarios, responsables técnicos y personal operativo relacionado con la cadena de valor de los combustibles. Los temas abordados estuvieron enfocados en aspectos normativos, operativos y de actualización para quienes forman parte de esta industria.

La capacitación se llevó a cabo como parte de una estrategia para fortalecer la competitividad del sector energético en Tamaulipas y garantizar que las empresas cumplan con las disposiciones legales vigentes. Las sesiones permitieron a los participantes conocer herramientas y criterios que contribuyen a una operación más eficiente y segura.

El titular de SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el gobernador Américo Villarreal para fortalecer la capacidad técnica del sector gasolinero y consolidarlo como uno de los más competitivos y comprometidos con el cumplimiento normativo en el país.

Durante los webinars participaron especialistas en distintas áreas relacionadas con la industria energética y petrolífera. Entre ellos estuvieron Alicia Zazueta Payán, Emmanuel Quevedo Reyes, de Avalon Informática y Servicios, José Gabriel Félix Camacho, Maylin García Bojórquez y Cristhyna Munguía Huerta, quienes compartieron conocimientos y experiencias sobre los principales retos que enfrenta actualmente el sector.

Las capacitaciones abordaron temas considerados prioritarios para las estaciones de servicio y otros actores de la industria de los combustibles, especialmente en materia de regulación, operación y cumplimiento de obligaciones ante las autoridades correspondientes. Esta actualización constante busca evitar sanciones y mejorar los procesos internos de las empresas.

Además de fortalecer las capacidades técnicas de los participantes, el programa permitió generar espacios de intercambio de información y experiencias entre empresarios y especialistas, favoreciendo la creación de redes de colaboración dentro del sector energético. La Secretaría destacó que este tipo de actividades contribuyen a la profesionalización de la industria y al desarrollo económico de la entidad.

La colaboración entre SEDENER y Eservices se ha mantenido durante los últimos meses mediante diversas actividades de capacitación y actualización para el sector gasolinero. Incluso antes de concluir el programa, ambas organizaciones promovieron nuevos encuentros virtuales para atender temas de interés relacionados con la operación y regulación de los combustibles.

El secretario Walter Julián Ángel Jiménez reiteró que el Gobierno de Tamaulipas continuará impulsando espacios de formación especializada para que las empresas del sector cuenten con mejores herramientas para operar con eficiencia, seguridad y apego a la normatividad vigente.