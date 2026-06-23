Inicia en Sinaloa campaña de vacunación para prevenir la brucelosis bovina

Con una inversión de 15 millones de pesos y la meta de vacunar a 50 mil cabezas de ganado, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha la campaña estatal de vacunación contra la brucelosis bovina, una enfermedad que afecta la productividad del ganado y genera pérdidas económicas para los productores pecuarios. La estrategia fue encabezada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien llamó a los ganaderos a sumarse a este esfuerzo para fortalecer la actividad ganadera en la entidad.

Durante el arranque de la campaña, la mandataria estatal sostuvo un encuentro con representantes de las asociaciones ganaderas de todo el estado, acompañada por el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; el subsecretario de Ganadería, Alfredo Zazueta, y dirigentes del sector pecuario. En la reunión se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para recuperar el estatus zoosanitario de Sinaloa, una condición que permitiría mejorar la comercialización del ganado y acceder a mejores mercados.

Yeraldine Bonilla señaló que el gobierno continuará impulsando programas en beneficio de los productores, aunque subrayó que el éxito de la campaña dependerá también del compromiso de los ganaderos para participar activamente en las jornadas de vacunación. Explicó que recuperar el estatus sanitario es una de las principales demandas del sector, ya que actualmente los productores sinaloenses enfrentan condiciones menos favorables en comparación con otras entidades del país.

De acuerdo con las autoridades estatales, la campaña ya comenzó en el municipio de Mocorito y se extenderá de manera gradual a todas las regiones ganaderas de Sinaloa. El programa es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

La brucelosis bovina es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente la reproducción del ganado. Entre sus consecuencias se encuentran abortos, disminución en la producción y pérdidas económicas para los productores. Además, representa un riesgo para la salud pública, por lo que las autoridades consideran fundamental reforzar las acciones de prevención y control.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, explicó que esta estrategia permitirá fortalecer la vigilancia sanitaria y avanzar en el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales para la comercialización del ganado en pie. Agregó que estas acciones contribuirán a proteger la inversión de los productores y a mejorar la competitividad del sector pecuario sinaloense.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, destacó que la sanidad animal es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la actividad ganadera. Asimismo, expresó la disposición del sector para colaborar con las autoridades y lograr que la campaña alcance sus objetivos.

Al finalizar el encuentro, los representantes ganaderos coincidieron en que el trabajo conjunto entre productores y gobierno será clave para mejorar las condiciones sanitarias del estado y fortalecer una actividad económica que genera empleo e ingresos para miles de familias sinaloenses. La campaña de vacunación busca consolidar una ganadería más rentable, competitiva y preparada para enfrentar los retos del mercado nacional e internacional.