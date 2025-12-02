Tamaulipas alista entrega del Premio Estatal de Deporte 2025

El próximo 5 de diciembre en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezará la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025.

Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, extendió la invitación a toda la comunidad deportiva a ser parte de esta gran celebración de “Tu Talento Triunfa Tamaulipas 2025”, donde se reconocerá públicamente a las y los mejores atletas, entrenadores y promotores del deporte, así como a quienes con su labor periodística impulsan y dan voz al esfuerzo deportivo en el estado.

Informó que ya se cuenta con los finalistas en todas las categorías deportivas y de periodismo deportivo, luego de la deliberación del jurado calificador.

En la categoría Deportista, los finalistas son: Regina Azaneth Pedraza Lerma en esgrima, Ana Carolina Martínez López y Bárbara Gabriela Ponce Vite en gimnasia rítmica, así como César Omar Vallejo Ledezma en levantamiento de pesas.

En la categoría Entrenador/a, los nominados son: Alexandru Popa en canotaje, Arnoldo Salvador Rodríguez Cano en tiro deportivo, y Citlaly Quintá Álvarez en gimnasia rítmica.

En la categoría de Fomento, Protección o Impulso al Deporte, los finalistas son: Ma. Eugenia Ramírez Hernández en deporte adaptado, Joel Rodríguez Mojica en multideporte, así como Tampico AC Funcional Fitness en functional fitness.

Dentro del rubro de Deportista Infantil, destacan Alejandro Anaya Hernández en rodeo, Yeray Elizardo Becerra García en atletismo y Carlos Antonio Saucedo García en judo. En Deportista Juvenil, compiten: Ana Paola Ureña Cardín en canotaje, Eduardo Sagastegui Becerra en judo y Ángel Eduardo García Núñez en luchas asociadas.

En la categoría de Deportista Adaptado, los finalistas son: Gabriel Alejandro Avilés González en paraatletismo, Pascual Adrián Ruíz Araujo también en paraatletismo, y Santiago Fonseca Ramírez en paranatación y tenis de mesa.

En Deportista Veterano, destacan: Cecilia Martínez Aguilera en judo, Gloria Elena Molina Cantú, en atletismo, y Marvel Anet Cienfuegos Tenorio, en boliche. En la categoría de Deportista de Deporte No Federado, los nominados son: Karla Berenice García Izaguirre en power lifting, Sonia Patricia Varela López también en power lifting, y José Manuel Hinojosa Haces en haidong gumdo.

Finalmente, en la categoría de Salón al Mérito, los finalistas son: Pedro Ramos Licon en basquetbol, Pablo Javier Ortega Salinas en béisbol, y Miguel Ramos Izquierdo en voleibol, quienes serán homenajeados por su trayectoria y aportación al deporte.

En lo que respecta al apartado de Periodismo Deportivo, en la categoría de Crónica los finalistas son Roberto Aguilar, Víctor Hugo Durán y Erich Ricardo Flamarique.

En Fotografía, los nominados son Roberto Carlos Rodríguez Pérez, Ingrid Abigail Guerrero Ortiz y Andrés Alejandro Ramírez Acosta. En la categoría de Entrevista, la finalista y ganadora es Beatriz Flores.

En Video Reportaje, compiten, Jonatan Joan Hernández Mata, Josué Misael Segura Meza y Alonso Antonio de los Reyes Arrocha. Mientras que en la categoría de Reportaje, los finalistas son Andrés Alejandro Ramírez Acosta, Luis Pablo Antonio Oliva Monroy y Héctor Guillermo Rivera Romero.