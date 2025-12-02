Tamaulipas realiza la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres

Alejandra Félix Ramos, subsecretaria de Participación y Desarrollo Social presidió la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno en representación de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

Durante la sesión, se reiteró la colaboración con el Gobierno del Estado, los municipios y las dependencias estatales, promoviendo acciones coordinadas que impulsen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el estado.

Durante el evento, se expuso el informe de la Comisaría del Instituto correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025, así como la evaluación del avance del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, señaló Benavides Villafranca.

De igual forma se presentó el Convenio de Colaboración y del Contrato de Donación correspondientes al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2025, celebrados entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.

Esta participación permitió al instituto dar seguimiento puntual a los mecanismos de coordinación y transparencia institucional orientados a mejorar las acciones a favor de las mujeres en Tamaulipas, concluyó la funcionaria estatal.