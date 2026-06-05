Alejandro Armenta promete investigar explosión de pipas de gas en Tepeaca

Investigación de la explosión de pipas de gas en Tepeaca

Durante la mañana del jueves 4 de junio se registró una explosión en una de las bodega en donde se almacenaban cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca. El accidente dejó a tres personas lesionadas y también provocó que miles de personas, entre quienes se encontraban estudiantes, personal educativo, pacientes hospitalarios y habitantes de la zona, fueran evacuados.

La detonación se dio más o menos a las 9:53 horas; posterior a la explosión, una columna de humo y fuego se elevó más de 15 metros sobre la zona urbana, lo que ocasiono que la población se alarmará.

Ante esto, las corporaciones de emergencia de los tres niveles de gobierno y personal militar y de la Marina se movilizaron e igualmente el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acudió al lugar con el objetivo de supervisar las acciones de atención. Una vez ahí, el mandatario estatal confirmó que no hubo personas fallecidas.

Las autoridades aclararon que la evacuación se realizó de manera preventiva con el fin de reducir riesgos mientras se desarrollaban las labores de control y enfriamiento de las unidades involucradas.

Con la investigación en proceso, por el momento, las autoridades no han determinado cuales fueron las causas que originaron el siniestro. Pero como parte de los inmuebles que fueron desalojados se encuentra el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, en donde aproximadamente dos mil personas fueron retiradas de las instalaciones.

En el Hospital General de Tepeaca, por su parte también se llevó a cabo el proceso de desalojo; de igual manera que en la Escuela Preparatoria 2 de Octubre y habitantes de las colonias cercanas al punto de la explosión.

Durante una declaración ante los medios de comunicación, Alejandro Armenta añadió que las imágenes que han sido difundidas en redes sociales correspondían precisamente a las maniobras de evacuación.

“Los videos que ustedes ven en las redes sociales son del momento cuando ellos estaban operando la salida y la evacuación de los niños de las escuelas, los jóvenes de la preparatoria y los pacientes”, señaló