IMSS-Bienestar anuncia la construcción de cuatro hospitales en Veracruz

IMSS-Bienestar

Con el objetivo de incrementar la capacidad de atención médica y de fortalecer el sistema público de salud en Veracruz, el director general del IMSS- Bienestar ha Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en el estado de Veracruz se van a construir y se ampliará la infraestructura hospitalaria con cuatro hospitales. De esta manera, va a ser posible garantizar que la cobertura de los servicios de salud este disponible a lo largo de diferentes regiones del estado.

Los proyectos que forman parte de la ampliación son, el Hospital General de Pánuco que será el ´primero en ser inaugurado en marzo del 2028, seguido del Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”, que comenzará a funcionar durante junio del mismo año; para finales del 2028 el Hospital de la Comunidad de Tlapacoya va a abrir sus puertas y por último, en junio del 2029 se tiene programada la conclusión del Hospital de Misantla.

Svarch Pérez, también explicó que los centros de salud van a estar equipados con internet, la posibilidad de acceder al historial digital de las y los pacientes, al igual que a resultados de laboratorio sin que haya necesidad de que el enfermo sea trasladado a otra clínica. De esta manera el seguimiento de cada paciente se queda en un solo sistema y se garantiza la continuidad de la atención.

El director del IMSS- Bienestar, igualmente destacó que la inversión que se tiene planeada no sólo va a beneficiar a Veracruz, si no que también se tienen planeada la construcción de centros de salud en Tamaulipas, al igual que en San Luís Potosí.