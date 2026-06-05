Evangelina Moreno reafirma su compromiso con las raíces del movimiento en Baja California

Evangelina Moreno

La diputada federal con licencia, Evangelina Moreno, destacó, en una reciente declaración la importancia histórica que tiene el estado de Baja California en ser el primero en donde su proyecto político obtuvo una gubernatura y además subrayó que el logro se dio como consecuencia del esfuerzo colectivo y el trabajo silencioso de muchos años.

Moreno añadió que su participación en el proyecto se dio desde que se encontraba en sus etapas más tempranas como movimiento social y destacó el trabajo de hombres y mujeres que construyeron la estructura política en el estado cuando no había manera de garantizar una victoria y pocos apostaban por el proyecto.

“No llegué a sumarme cuando la 4T ya era gobierno en Baja California. Llegué cuando era movimiento”, sentenció la legisladora, puntualizando que haber estado presente desde el inicio le otorga la responsabilidad de no traicionar lo que se construyó en conjunto con la militancia.

La legisladora con licencia enfatizó que su visión política se basa en estar recorriendo el estado de manera constante, desde Mexicali hasta San Felipe, sin olvidar de pasar por zonas como La Rumorosa. Para Evangelina, poder entender las necesidades que tiene Baja California no se logra desde un escritorio, en su lugar se debe actuar en contacto directo con la ciudadanía.

“Baja California no se entiende desde un escritorio. Se entiende recorriéndola, escuchando a su gente, viendo de cerca lo que sostiene a cada comunidad”, afirmó.

Por último, Moreno le agradeció a la población por haberla recibido a lo largo de sus recorridos y aseguró que continuará trabajando bajo los mismos principios que dieron origen al movimiento en el estado.