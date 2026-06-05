Con “Holbox Circular”, la isla se convierte en modelo nacional de economía circular, anuncia Mara Lezama

Holbox Circular

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, presentaron la estrategia “Hacia un México Circular”, mediante la cual Holbox se convierte en el primer modelo piloto nacional de economía circular impulsado por el Gobierno de México.

Durante el evento realizado en esta isla del municipio de Lázaro Cárdenas, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Gobernadora destacó que la iniciativa “Holbox Circular” busca transformar el manejo de residuos, promover la transición energética y fortalecer la sostenibilidad ambiental en una de las zonas naturales más importantes del Caribe Mexicano.

La presentación se realizó luego de un enlace con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se anunció oficialmente la incorporación de Holbox a la Estrategia Nacional de Economía Circular promovida por la SEMARNAT.

Mara Lezama subrayó que Quintana Roo posee una enorme riqueza natural, con extensas áreas de selva, sistemas acuíferos subterráneos y cerca de mil 200 kilómetros de costas, por lo que también tiene la responsabilidad de garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La estrategia “Holbox Circular” se desarrollará bajo el esquema de “Basura Cero” del Gobierno Federal y contempla acciones específicas para disminuir la generación de residuos, incrementar el reciclaje y fomentar el uso de energías limpias.

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de un biodigestor con capacidad para procesar una tonelada semanal de residuos orgánicos, así como la colocación de 24 paneles solares para el almacenamiento y generación de energía eléctrica. Además, se implementará un código de buenas prácticas dirigido tanto a residentes como a visitantes.

Las autoridades señalaron que la selección de Holbox como sede de este proyecto responde a su vulnerabilidad ambiental, su relevancia turística, el potencial para replicar el modelo en otros destinos del país y la participación activa de su comunidad.

En la iniciativa participan de manera coordinada dependencias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), FONATUR, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía, además del Gobierno de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La estrategia abarca los sectores turístico, hotelero, gastronómico, comercial, de servicios, transporte e industrial, con énfasis en el reciclaje de materiales como plástico, aluminio, cartón y vidrio.

En esta presentación intervinieron el presidente municipal Nivardo Mena Villanueva; los titulares de SEMARNAT, Alicia Bárcena; de CONANP, Pedro Álvarez-Icaza; de FONATUR, Sebastián Ramírez, y el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.