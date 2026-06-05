Encontrar a las personas desparecidas en una prioridad para la FGR: Ernestina Godoy

Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas 2026, Región Occidente (Fotógrafo Especial)

La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, enfatizó, durante una de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente que tuvo lugar en Zacatecas, que no es suficiente sólo esforzarse en el tema de los desaparecidos. En su lugar, expresó que las fiscalías deben de ser dotadas de recursos y que se debe de hacer uso de de la tecnología, " pero sobre todo, encontrar a las y los desaparecidos”.

Godoy Ramos igualmente aclaró que encontrar a las personas desaparecidas en México se trata de una prioridad para la Fiscalía General de la República que tiene que ser atendida de manera integral, en coordinación, sin que se deje de escuchar a las victimas.

En la reunión, también se contó con la participación del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, al igual que con la de el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla. Por parte de los colectivos de buscadores y madres buscadoras de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, acudieron más de 300 personas.

La titular de la FGR también comentó que una de las grandes virtudes de la Estrategia Nacional de Búsqueda, en la que están involucrados el gobierno federal, los gobiernos estatales y los colectivos, es que todas las instituciones están en la mesa para presentar acciones y establecer metas. Entre dichas medidas se encuentra la prevención, la búsqueda, y el apoyo a los familiares, la deuda en materia forense y que se continúe capacitando a los especialistas.

“Ninguna institución puede sola, tenemos que seguir avanzando y que podamos ser juzgados si no estamos cumpliendo”, concluyó Godoy.