Lista campaña de vacunación contra Influencia y Covid-19 en Coahuila

Campaña de Vacunación en Coahuila

Como parte de la estrategia de apoyo a la salud durante los meses de mayor frío y suelen ser los días en los que muchas personas se enferman por gripe, el Gobierno de Coahuila, a través de su secretaría de Salud, anunció la puesta en marcha de una nueva campaña de vacunación contra la Influenza y Covid-19.

Para que la población se mantenga lo mejor protegida posible durante estas semanas en las que baja la temperatura, además de salir bien abrigados, se recomienda que acudan al Centro de Salud más cercano o al Hospital General:

. Adultos mayores de 60 años

. Mujeres embarazadas

. Niñas y niños entre 6 y 59 meses (antes de los cinco años)

. Personal de salud

La prevención es la mejor opción para que los ciudadanos se mantengan fuertes y seguros.

Asimismo, la Secretaría de Salud estatal subrayó que es importante mencionar que quienes acudan a vacunarse no deben de olvidarse de llevar su Cartilla Nacional de Vacunación para llevar el control de los biológicos.