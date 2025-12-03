Comienzan trabajos de modernización de la Antigua Aduana Marítima de Tampico

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que la transformación del Estado ha dado inicio con la reconversión de la Antigua Aduana del Puerto de Tampico. Dicha acción tiene el objetivo de transformar el lugar en una gran oportunidad para el turismo.

«La reconversión no sólo preservará un patrimonio invaluable, sino que generará impactos económicos profundos, creación de empleos en turismo y comercio, atracción de inversión privada y un incremento en la derrama turística», comentó Hernández Rodriguez.

Por su parte, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, agregó que con este primer paso de la reconversión, se va a poder reconecta a Tampico con su origen, con su vocación y con su futuro.

Durante la primera etapa del proyecto, se transformará el edificio, su explanada, un espacio para un museo histórico, una área interactiva, zona de restaurantes y locales comerciales que ofrecerán gastronomía y productos de la región.

Asimismo, se añadirá, una sala de eventos y conferencias, una explanada para conciertos, eventos culturales y un malecón. Ofreciéndole así a la población una plaza pública al aire libre.

Después, a lo largo de la segunda y tercera etapa, se tiene contemplado la conversión de las dos bodegas porfirianas en centros comerciales y de entretenimiento. Sus áreas correspondientes de muelles, a la orilla del río Pánuco, serán convertidos en malecón para el goce de toda la población y turistas.

De igual manera el vicealmirante retirado Jaime Herrera Romo, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico (ASIPONA), enfatizó en que las tres fases de las obras para consolidar a Tampico son un referente nacional.

Entre los asistentes, se contó con la presencia de la secretaria de Seduma, Karina Saldívar Lartigue; el presidente municipal de Madero, Erasmo González; vicealmirante Miguel Rivas Hernández, comandante de la Primera Zona Naval; Juan Antonio Solbes, de Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira y representante de los Pineros en el Proyecto Turístico de Tampico; vicealmirante Ricardo Rafael Carrión Navarro, director del Astillero de Marina número dos en Tampico; Antonio Morales Hernández, titular de la Aduana Tampico y Tonantzin Silva Cárdenas, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tamaulipas.